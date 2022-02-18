Конфлікт між головним редактором "Цензор. НЕТ" та нардепом від "Опозиційної платформи – за життя" назрівав протягом всієї програми. Саме перед бійкою обговорювали НАТО і Бутусов наголошував, що не можна дозволяти висловлюватись в такій час проросійським пропагандистам.

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Бутусов першим вдарив Шуфрича

Це просто неповага до тих людей, які сидять в окопах та бліндажах, я вас прошу не надавати слово таким негідникам, вони недостойні тут бути,

– сказав Бутусов.

Наступну ремарку Шуфрич вже не завершив. Бутусов спочатку порадив політику "закрити рота, бо йому ніхто не надавав слова", проте той не послухав. Журналіст відреагував різко – вдаривши Шуфрича по обличчю.

Гості розбороняли учасників бійки

Нардепа та медійника, які обоє опинились на землі розбороняли вже гості студії. Найбільше долучились Арсеній Яценюк та Олександр Данилюк. Решту заликали учасників бійки зупинитись.

Дивіться відео бійки:

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