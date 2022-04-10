Об этом в эфире 24 канала сказал руководитель Центра военных правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Как бы тяжело им ни было, как бы противно это ни было, но дипломатическая работа и дискуссия должна идти", – подчеркнул Мусиенко.

Он убежден, что переговоры проводить нужно, а никаких уступок по суверенитету, независимости, территориальной целостности, праву выбора Украины и народа – не будет.

Все инициативы, пока обсуждаемые на переговорах, в любом случае будут выноситься на референдум. Как отметил Мусиенко, украинская позиция может корректировать определенные пункты, но она будет однозначно учитывать национальные интересы.

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Специалист подчеркнул, что украинцы в основном чувствуют ненависть к российским захватчикам, а это – нормальная реакция. Однако мы должны понимать власть, когда говорят, что рано или поздно придется идти на определенные договоренности с врагом.

Переговоры будут сделаны нам на пользу. Все сделают для того, чтобы Украина была в очень сильной переговорной позицией,

– отметил Мусиенко.

Он также объяснил, что украинская сторона, как заявил Зеленский, борется за жизнь. Поэтому все силы на поле боя, дипломатические и политические усилия возлагают на то, чтобы спасти миллионы украинцев.

"Конечно, любая война, любое противостояние – заканчивается. Для того чтобы оно заканчивалось – здесь уже необходима работа дипломатов", – добавил Мусиенко.