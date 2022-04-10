Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник Центру військових правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Як би важко їм не було, як би огидно це не було, але дипломатична робота і дискусія має йти", – наголосив Мусієнко.

Він переконаний, що переговорити проводити треба, а жодних поступок щодо суверенітету, незалежності, територіальної цілісності, права вибору України та народу – не буде.

Всі ініціативи, які поки обговорюються на переговорах, у будь-якому випадку виноситимуть на референдум. Як наголосив Мусієнко, українська позиція може корегувати певні пункти, але вона однозначно враховуватиме національні інтереси.

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Фахівець підкреслив, українці здебільшого відчувають ненависть до російських загарбників, а це – нормальна реакція. Однак ми маємо розуміти владу, коли вони кажуть, що рано чи пізно доведеться йти на певні домовленості з ворогом.

Переговори будуть зроблені нам на користь. Все зроблять для того, щоб Україна була з надзвичайно сильною переговорною позицією,

– зазначив Мусієнко.

Він також пояснив, що українська сторона, як заявив Зеленський, бореться за життя. Тому всі сили на полі бою, дипломатичні та політичні зусилля покладають для того, аби врятувати мільйони українців.

"Звичайно, будь-яка війна, будь-яке протистояння – закінчується. Для того, щоб воно закінчувалось – тут вже необхідна робота дипломатів", – додав Мусієнко.