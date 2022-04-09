Раніше домовились не обговорювати перемовини, бо це шкодить процесу. Про це розповів очільник переговорної групи Давид Арахамія.

До речі Арахамія обговорив з оборонцями півночі країни можливі компроміси на переговорах

Політик зазначив, що кожна зі сторін наполягає на своєму.

Позицій для зближення не так і багато. Я б сказав небагато взагалі. Але все залежить від військових справ,

сказав Арахамія.

Якщо у нас буде тактична перевага, наполягатимемо на наших умовах. Росіяни будуть вимушені з цим погодитись. Якщо буде навпаки, нам доведеться на глибші компроміси йти.

Є червоні лінії

Однак в України є червоні лінії. Жодних територій ми не будемо віддавати та нічого не будемо визнавати. Далі, за словами Арахамії, все маневри.

До речі – В ОП назвали "хайпом" заяви Орбана про потенційну згоду Путіна на переговори в Будапешті: