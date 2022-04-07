Зокрема, Арахамія повідомив, що 7 квітня на Чернігівщині поспілкувалися з бойовими командирами Оперативного командування "Північ".
Увага США надають Україні розвідувальну інформацію щодо ситуації на Донбасі, – Пентагон
Наше завдання на переговорах – це юридично закріпити успіхи Збройних сил України. Їхня сила й відвага формують для нас переговорну позицію,
– зазначив Арахамія.
Та пояснив, що наразі хотів почути позицію українських військових стосовно того, що для нас може бути компромісом, а що є неприйнятним.
Арахамія відзначив, що було дуже корисно в закритому форматі про це поговорити, а найближчими днями він планує відвідати інші регіони, щоб провести аналогічні зустрічі з військовими.
Нагадаємо, Давид Арахамія очолив переговорну групу з Росією. Перемовини стосуватимуться проєкту договору про гарантії безпеки України.
Дивіться також: переговори між Україною та Росією: Подоляк розповів про ситуацію Кримом – відео