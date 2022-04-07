Зокрема, Арахамія повідомив, що 7 квітня на Чернігівщині поспілкувалися з бойовими командирами Оперативного командування "Північ".

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Наше завдання на переговорах – це юридично закріпити успіхи Збройних сил України. Їхня сила й відвага формують для нас переговорну позицію,

– зазначив Арахамія.

Та пояснив, що наразі хотів почути позицію українських військових стосовно того, що для нас може бути компромісом, а що є неприйнятним.

Арахамія відзначив, що було дуже корисно в закритому форматі про це поговорити, а найближчими днями він планує відвідати інші регіони, щоб провести аналогічні зустрічі з військовими.

Нагадаємо, Давид Арахамія очолив переговорну групу з Росією. Перемовини стосуватимуться проєкту договору про гарантії безпеки України.

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