В частности, Арахамия сообщил, что 7 апреля на Черниговщине пообщались с боевыми командирами Оперативного командования "Север".
Внимание США предоставляют Украине разведывательную информацию по ситуации на Донбассе, – Пентагон
Наша задача на переговорах – это юридически закрепить успехи Вооруженных сил Украины. Их сила и отвага формируют для нас переговорную позицию,
– отметил Арахамия.
И объяснил, что сейчас хотел услышать позицию украинских военных относительно того, что для нас может быть компромиссом, а что неприемлемо.
Арахамия отметил, что было очень полезно в закрытом формате об этом поговорить, а в ближайшие дни он планирует посетить другие регионы, чтобы провести аналогичные встречи с военными.
Напомним, Давид Арахамия возглавил переговорную группу с Россией. Переговоры будут касаться проекта договора о гарантиях безопасности Украины.
Смотрите также: переговоры между Украиной и Россией: Подоляк рассказал о ситуации с Крымом – видео