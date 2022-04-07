Министр обороны США рассказал об этом, выступая перед сенатским комитетом вооруженных сил. Его процитировали американские СМИ.

Читайте также Невозможно знать, сколько будет продолжаться война, но Украина может победить, – Пентагон

США делится разведданными с Украиной

Сенатор Том Коттон (республиканец) спросил Остина, предоставляют ли США разведывательные данные для боевых операций на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, а также Крыма.

Мы предоставляем им разведывательные данные для проведения таких операций на Донбассе,

– объяснил чиновник, а вот о Крыме в своем ответе не упомянул.

Накануне Остин пообщался со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Они обсудили, в частности, ужасные военные преступления, которые Россия совершает после вторжения в Украину.

ВСУ получают полезную информацию

Другой высокопоставленный чиновник по оборонной сфере впоследствии указал в комментарии CNN, что Вашингтон продолжает предоставлять полезную информацию ВСУ для их борьбы. "Поскольку эта борьба все больше перемещается в регион Донбасса, мы корректируем наш информационный поток в соответствии с потребностями", — уточнил он.

Блинкен уверен, что победа в войне – за Украиной: смотрите видео