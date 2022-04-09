Раньше договорились не обсуждать переговоры, потому что это вредит процессу. Об этом рассказал глава переговорной группы Давид Арахамия.

Кстати Арахамия обсудил с защитниками севера страны возможные компромиссы на переговорах.

Политик отметил, что каждая из сторон настаивает на своем.

Позиций для сближения не так много. Я бы сказал немного вообще. Но все зависит от военных дел,

– сказал Арахамия.

Если у нас будет тактическое преимущество, будем настаивать на наших условиях. Россияне будут вынуждены с этим согласиться. Если будет наоборот, нам придется идти на более глубокие компромиссы.

Есть красные линии

Однако у Украины есть красные линии. Никакие территории мы не будем отдавать и ничего не будем признавать. Дальше, по словам Арахамии, все маневры.

Кстати – В ОП назвали "хайпом" заявления Орбана о потенциальном согласии Путина на переговоры в Будапеште: