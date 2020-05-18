До когда будут очереди в салоны красоты и насколько там безопасно

С первой недели послаблений вырос спрос на услуги салонов красоты. Представители бьюти-индустрии говорят, что это была очень оптимистичная неделя, поскольку многие люди придерживались самоизоляции и такие услуги, как стрижка, маникюр, покраска – необходимые процедуры для клиентов.

С начала послаблений был определенный ажиотаж не только среди женщин, но и мужчин. Об этом в эфире программы "Утро на 24" на 24 канале сказал президент Союза профессионалов Украины в индустрии красоты Александр Толубко.

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Требования к салонам красоты

По его словам, есть проблема с очередями из-за ограничений: можно принимать только 1 клиента на 5 метров квадратных и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, перерыв между посетителями должен быть до часа времени. Всем, кто заходит также измеряют температуру.

Загрузка салонов высока именно по этим причинам. То есть мы не можем сейчас работать в полном объеме, поэтому всех желающих не успели обслужить за первую неделю,

– отметил Толубко.

Сколько продлится ажиотаж

Эксперт также отметил, что этот повышенный спрос и ажиотаж продлится еще 1 – 2 недели, а потом будет спад.



В салонах красоты действуют определенные ограничения / Фото Zaxid.net

"Не стоит забывать, что много людей на время карантина оказались без источников доходов и не все могут себе сейчас позволить пойти в салоны красоты. Через месяц может быть вторая волна повышенного спроса", – добавил Толубко.

Безопасность – превыше всего

По его подсчетам, 10% клиентов боятся идти в салоны красоты. Но с точки зрения безопасности, защиты и дезинфекции салоны красоты находятся на уровне с медучреждениями. Даже в некарантинное время они придерживались санитарных норм.

Вопрос безопасности вышел на первое место в бьюти-бизнесе, поэтому нам перестроиться и соблюдать дополнительные меры безопасности не является проблемой. Гораздо опаснее пойти в торговые центры,

– подчеркнул Толубко.

Представитель бьюти-индустрии также добавил, что салоны ждут проверки. Но все правила государство разрабатывало совместно с бизнесом и эти пожелания учли. Он подытожил: "с одной стороны, они ограждают клиентов, а с другой – эти требования реально выполнить".

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парки и скверы, зоны отдыха;

детские и спортивные площадки;

салоны красоты и парикмахерские;

летние площадки кафе и ресторанов;

заведения общественного питания на вынос;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;

работу нотариусов, адвокатов, юристов и психологов;

заведения бытового обслуживания граждан;

музеи и библиотеки;

тренировки для профессиональных команд на закрытых базах;

стоматологические кабинеты;

сервисы обслуживания бытовой техники;

точки продажи прессы, типографии, редакции, логистические предприятия в сфере доставки бумаги и печатных изданий;

позволят осуществлять кино- и видеосъемки при условии ограничения количества лиц до 50 человек.

проведение в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах тренировок и других мероприятий, которые не предусматривают одновременного присутствия более чем 50 человек, – без зрителей.



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