Доки будуть черги в салони краси і наскільки там безпечно

З першого тижня послаблень зріс попит на послуги салонів краси. Представники б'юті-індустрії кажуть, що це був дуже оптимістичний тиждень, оскільки багато людей дотримувались самоізоляції й такі послуги, як стрижка, манікюр, фарбування – необхідні процедури для клієнтів.

З початку послаблень був певний ажіотаж не тільки серед жінок, а й чоловіків. Про це в ефірі програми "Ранок на 24" на 24 каналі сказав президент Союзу професіоналів України в індустрії краси Олександр Толубко.

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Вимоги до салонів краси

За його словами, є проблема із чергами через обмеження: можна приймати лише 1 клієнта на 5 метрів квадратних і дотримуватись дистанції в 1,5 метра. Крім того, перерва між відвідувачами має бути до години часу. Усім, хто заходить, також вимірюють температуру.

Завантаження салонів високе саме через ці причини. Тобто ми не можемо зараз працювати в повному об'ємі, тому всіх охочих не встигли обслужити за перший тиждень,

– зазначив Толубко.

Скільки триватиме ажіотаж

Експерт також наголосив, що цей підвищений попит та ажіотаж триватиме ще 1 – 2 тижні, а потім буде спад.



У салонах краси діють певні обмеження / Фото Zaxid.net

"Не варто забувати, що багато людей на час карантину опинились без джерел доходів і не всі можуть собі зараз дозволити піти в салони краси. Через місяць може бути друга хвиля підвищеного попиту", – додав Толубко.

Безпека – понад усе

За його підрахунками, 10% клієнтів бояться йти в салони краси. Але з погляду безпеки, захисту та дезінфекції салони краси є на рівні з медзакладами. Навіть у некарантинний час вони дотримувалися санітарних норм.

Питання безпеки вийшло на перше місце в б'юті-бізнесі, тому нам перебудуватися й дотримуватись додаткових заходів безпеки не є проблемою. Набагато небезпечніше піти в торгові центри,

– наголосив Толубко.

Представник б'юті-індустрії також додав, що салони чекають на перевірки. Але всі правила держава розробляла спільно з бізнесом і ці побажання врахували. Він підсумував: "З одного боку, вони убезпечують клієнтів, а з іншого – ці вимоги реально виконати".

Послаблення карантину в Україні: що відкрили

парки і сквери, зони відпочинку;

дитячі і спортивні майданчики;

салони краси і перукарні;

літні майданчики кафе і ресторанів;

заклади громадського харчування на винос;

оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ;

роботу нотаріусів, адвокатів, юристів та психологів;

заклади побутового обслуговування громадян;

музеї і бібліотеки;

тренування для професійних команд на закритих базах;

стоматологічні кабінети;

сервіси обслуговування побутової техніки;

точки продажу преси, друкарні, редакції, логістичні підприємства у сфері доставки паперу та друкованих видань;

дозволять здійснювати кіно- і відеозйомки за умови обмеження кількості осіб до 50 людей.

проведення в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх колективах тренувань та інших заходів, які не передбачають одночасної присутності більш ніж 50 осіб, – без глядачів.



5 етапів виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу