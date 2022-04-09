Россияне боялись неизвестной местности и агрессивного сопротивления украинцев.

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Хотя Чаус признался, что не чувствовал, что россияне будут отступать. Однако в победе был уверен.

Я был уверен, что они не возьмут Чернигов, не возьмут Нежин, Прилуки,

– сказал глава ОВА.

Он вспомнил, что оккупанты заходили в общины. Тогда местные вышли с флагами и показали, что им здесь не рады.

Заметьте – Киеву, Волыни, Житомиру расслабляться не стоит, – советник МВД: