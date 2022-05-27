Об изменениях тарифов в городских автобусах рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

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Садовый пояснил, что при установке предварительной стоимости проезда, которая составляла 10 гривен, цена топлива составляла 23 – 24 гривны. На сегодня стоимость топлива – 58 – 59 гривен.

Последующая динамика неизвестна, ведь топлива недостаточно. Вы сами прекрасно понимаете, какова сейчас логистика. У нас был выбор: вообще отменить невозможные автобусные перевозки или повысить цену,

– сказал мэр Львова.

Как быть льготникам

По словам городского головы, все льготники и дальше могут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Обратите внимание! Цена на проезд в трамвае и троллейбусе остается неизменной – 10 гривен.

Садовый добавил, что решение о повышении цен может кому-то понравиться.

"Но есть наша новая реальность, где горючее подорожало втрое и часто его просто нет", – подытожил он.

Почему в Украине дефицит топлива

То, что в Украине может возникнуть дефицит горючего, было ясно еще с начала российского вторжения, ведь слишком много нефтепродуктов наша страна покупала именно в России и Беларуси. Впрочем, когда доступ к российским и белорусским нефтепродуктам прекратился, и правительство и обозреватели уверяли, что кризис будет временным. Мол, рынок нефтепродуктов очень мобильный, и нехватку импорта можно заменить увеличением поставок из Европы.

Другую часть нужд, как ожидалось, мог бы закрыть Кременчугский нефтеперерабатывающий. Однако россияне стали его обстреливать. Удары также получили и другие объекты топливной инфраструктуры – прежде всего, нефтебазы. Фактически, в течение одной недели удары получили более 20 нефтебаз. Именно эти разрушения первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко назвала главной причиной нехватки горючего в Украине.

Что будет дальше

В перспективе, как уверяет заместитель председателя ОП Ростислав Шурма, в Украине создадут дополнительный стратегический запас топлива, "который будет невозможно разбомбить и уничтожить".

Фактически нам приходится с нуля выстраивать инфраструктуру поставки нефтепродуктов через наши западные границы от наших западных партнеров,

– рассказал он.

Что касается ближайшей перспективы, то, как говорит Ростислав Шурма, уже сейчас "объемы импорта увеличены более чем в 5 раз по сравнению с тем, что было еще полтора месяца назад" и они соответствуют ежедневным продажам на заправках.