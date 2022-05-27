Про зміни тарифів у міських автобусах розповів мер Львова Андрій Садовий.

Важливо Якщо не буде екстремальних ситуацій, з 1 вересня школи у Львові відкриють, – Садовий

Садовий пояснив, що під час встановлення попередньої вартості проїзду, яка складала 10 гривень, ціна палива становила 23 – 24 гривні. Станом на зараз вартість палива – 58 – 59 гривень.

Подальша динаміка невідома, адже палива недостатньо. Ви самі прекрасно розумієте, якою зараз є логістика. У нас був вибір: взагалі скасувати автобусні перевезення, що є неможливим, або підвищити ціну,

– сказав мер Львова.

Як бути пільговикам

За словами міського голови, всі пільговики й надалі можуть користуватися громадським транспортом безкоштовно.

Зверніть увагу! Ціна на проїзд у трамваї та тролейбусі залишається незмінною – 10 гривень.

Садовий додав, що рішення про підвищення цін може комусь не сподобатись.

"Але є наша нова реальність, де пальне подорожчало втричі й часто його просто немає", – підсумував він.

Чому в Україні дефіцит пального

Те, що в Україні може виникнути дефіцит пального, було зрозуміло ще від початку російського вторгнення, адже надто багато нафтопродуктів наша країна купувала саме в Росії та Білорусі. Втім, коли доступ до російських та білоруських нафтопродуктів припинився, і уряд, і оглядачі запевняли, що криза буде тимчасовою. Мовляв, ринок нафтопродуктів є дуже мобільним, і нестачу імпорту можна замінити збільшенням поставок із Європи.

Іншу частину потреб, як очікувалося, міг би закрити Кременчуцький нафтопереробний. Однак росіяни почали його обстрілювати. Ударів також зазнали й інші об'єкти паливної інфраструктури – передусім, нафтобази. Фактично, впродовж одного тижня ударів зазнали понад 20 нафтобаз. Саме ці руйнування перша віцепрем'єр та міністр економіки Юлія Свириденко назвала головною причиною браку пального в Україні.

Що буде далі

У перспективі, як запевняє заступник голови ОП Ростислав Шурма, в Україні створять додатковий стратегічний запас пального, "який буде неможливо розбомбити та знищити".

Фактично нам доводиться з нуля вибудовувати інфраструктуру постачання нафтопродуктів через наші західні кордони від наших західних партнерів,

– розповів він.

Що ж до ближчої перспективи, то, як каже Ростислав Шурма, вже нині "обсяги імпорту збільшені у понад 5 разів у порівнянні з тим, що було ще півтора місяця тому" і вони відповідають щоденним продажам на заправках.