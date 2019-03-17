Был ли пожар на "Азовстали" в Мариуполе: комментарий представителей "Метинвеста"

В Мариуполе на металлургическом заводе "Азовсталь" не было никакого пожара и взрывов, зато там произошла абсолютно штатная, контролируемая ситуация.

Как рассказали в пресс-службе группы "Метинвеста", в состав которого входит "Азовсталь", с 18:00 до 19:00 на заводе проводили ежедневный слив побочных продуктов производства, а именно шлака, на трех участках. По словам спикеров предприятия, эта процедура является обязательной в производстве и она не составляет повышенной нагрузки на окружающую среду.

"Учитывая темное время суток, образовалось яркое свечение, которое могли видеть жители города и сняли на видео, которое распространили в социальных сетях с необоснованными комментариями, что якобы на предприятии произошел пожар. Официально заявляем, что это абсолютно штатная, контролируемая ситуация. Никакого пожара, взрывов и чрезвычайных ситуаций на предприятии нет", – заверили в "Метинвесте".

Также пресс-служба компании попросила доверять проверенным источникам информации и не сеять панику.