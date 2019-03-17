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      Чи була пожежа на "Азовсталі" у Маріуполі: коментар представників "Метінвесту"

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      Зарево в небі над "Азовсталлю – наслідок звичайного зливу шлаку, а не пожежа, – "Метінвест"
      Зарево в небі над "Азовсталлю – наслідок звичайного зливу шлаку, а не пожежа, – "Метінвест" / Прес-служба "Метінвесту"

      У Маріуполі на металургійному заводі "Азовсталь" не було ніякої пожежі та вибухів, натомість там відбулася абсолютно штатна, контрольована ситуація.

      Як розповіли у прес-службі групи "Метінвест", до складу якої входить "Азовсталь", з 18:00 до 19:00 на заводі проводили щоденний злив побічних продуктів виробництва, а саме шлаку, на трьох ділянках. За словами речників підприємства, ця процедура є обов'язковою у виробництві та вона не становить підвищеного навантаження на навколишнє середовище.

      "З огляду на темний час доби утворилося яскраве світіння, яке могли бачити мешканці міста та відео з яким поширили у соціальних мережах відео з необгрунтованими коментарями, що нібито на підприємстві сталася пожежа. Офіційно заявляємо, що це абсолютно штатна, контрольована ситуація. Ніякої пожежі, вибухів і надзвичайних ситуацій на підприємстві немає", – запевнили у "Метінвесті".

      Також на прес-служба компанії попросила довіряти перевіреним джерелами інформації та не сіяти паніку.

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      Теги: Новини України Пожежа Новини Маріуполя
      Джерело: 24 Канал
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