Дипломат сообщил, что 25 октября попрощался с МИД, порог которого перешагнул когда-то 24-летним парнем. Поблагодарил также всех, с кем работал 26 лет, в частности Дмитрия Кулебу, который "отпустил без обид."
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Принял приглашение Юрия Витренко присоединиться к команде НАК "Нафтогаз". Была дипломатия классическая – стала энергетическая дипломатия. Впереди – жизнь по маршруту Киев – Брюссель – Вашингтон – Вена. С ударением на Брюсселе,
– отметил Александр Щерба.
Один из лучших дипломатов
Юрий Витренко подчеркнул, что перед "Нафтогазом" стоят сложные геополитические вызовы в Вашингтоне, Брюсселе и других столицах, поэтому нужно усиление.
Один из лучших украинских дипломатов согласился помочь национальной компании на международной арене,
– добавил он в фейсбуке.
Текст публикации Александра Щербы:
Попрощался сегодня с Министерством, порог которого перешагнул когда-то давно 24-летним парнем.
Благодарен всем, с кем меня связала судьба за эти 26 лет. В том числе министру Дмитрию Кулебе, который отпустил без обид.
Принял приглашение Юрия Витренко присоединиться к команде НАК "Нафтогаз".
Была дипломатия классическая – стала энергетическая дипломатия. Спасибо за доверие!
Впереди – жизнь по маршруту Киев – Брюссель – Вашингтон – Вена. С ударением на Брюсселе.
С волнением и верой захожу в новую дверь. Бог пишет сценарий, от поворотов которого иногда захватывает дух. Хочется одного: быть достойным, не подвести Сценариста.