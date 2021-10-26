Дипломат повідомив, що 25 жовтня попрощався з МЗС, поріг якого переступив колись 24-річним хлопцем. Подякував також усім, з ким працював 26 років, зокрема Дмитру Кулебі, який "відпустив без образ."

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Прийняв запрошення Юрія Вітренка приєднатися до команди НАК "Нафтогаз". Була дипломатія класична – стала дипломатія енергетична. Попереду – життя за маршрутом Київ – Брюссель – Вашингтон – Відень. З наголосом на Брюсселі,

– зазначив Олександр Щерба.

Один з найкращих дипломатів

Юрій Вітренко наголосив, що перед "Нафтогазом" стоять складні геополітичні виклики, у Вашингтоні, Брюсселі й інших столицях, тому потрібне підсилення.

Один із найкращих українських дипломатів погодився допомогти національній компанії на міжнародній арені,

– додав він у фейсбуці.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Щербу з посади посла України в Австрії. Відповідний указ глава держави підписав 28 квітня 2021 року.

Текст публікації Олександра Щерби:

Попрощався сьогодні з Міністерством, поріг якого переступив колись давно 24-річним хлопцем.

Вдячний всім, з ким мене зв'язала доля за ці 26 років. У тому числі міністру Дмитру Кулебі, який відпустив без образ.

Прийняв запрошення Юрія Вітренка приєднатися до команди НАК "Нафтогаз".

Була дипломатія класична – стала дипломатія енергетична. Дякую за довіру!

Попереду – життя за маршрутом Київ – Брюссель – Вашингтон – Відень. З наголосом на Брюсселі.

З хвилюванням і вірою заходжу в нові двері. Бог пише сценарій, від поворотів якого іноді перехоплює подих. Хочеться одного: бути гідним, не підвести Сценариста.