Об этом в интервью программе "Перекрестный допрос" рассказала заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Вопрос того, когда именно написать заявление об отставке, касался и скандалов в частности.

К теме Аваков решил уйти в отставку после личной встречи с Зеленским, – Гетманцев

За отставку Авакова голосовали без тайных переговоров

"Есть и было много заголовков, что есть много вариантов по замене Авакова. Была договоренность с самого начала, что как только мы будем иметь сильную кандидатуру на замену Авакова – то он напишет заявление по собственному желанию", – сказала Евгения Кравчук.

Она добавила, что если сравнить процесс вокруг отставки Арсена Авакова с тем, как увольняли бывшего главу Министерства здравоохранения Максима Степанова – то сейчас все прошло абсолютно спокойно, без тайных переговоров.

Важно Рада проголосовала за отставку Авакова

Отставка Арсена Авакова: главное

Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке по собственному желанию. Верховная Рада проголосовала за это уже 15 июля.

Нардеп Даниил Гетманцев рассказал, что Аваков решил написать соответствующее заявление после разговора с Владимиром Зеленским.

Взамен президент предложил на должность главы Министерства внутренних дел Дениса Монастырского. Он согласился принять предложение и признался, что это было сложным решением.



Провалы Авакова на посту главы МВД / Инфографика 24 канала