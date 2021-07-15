Об этом в интервью программе "Перекрестный допрос" рассказала заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Вопрос того, когда именно написать заявление об отставке, касался и скандалов в частности.
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За отставку Авакова голосовали без тайных переговоров
"Есть и было много заголовков, что есть много вариантов по замене Авакова. Была договоренность с самого начала, что как только мы будем иметь сильную кандидатуру на замену Авакова – то он напишет заявление по собственному желанию", – сказала Евгения Кравчук.
Она добавила, что если сравнить процесс вокруг отставки Арсена Авакова с тем, как увольняли бывшего главу Министерства здравоохранения Максима Степанова – то сейчас все прошло абсолютно спокойно, без тайных переговоров.
Важно Рада проголосовала за отставку Авакова
Отставка Арсена Авакова: главное
- Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке по собственному желанию. Верховная Рада проголосовала за это уже 15 июля.
- Нардеп Даниил Гетманцев рассказал, что Аваков решил написать соответствующее заявление после разговора с Владимиром Зеленским.
- Взамен президент предложил на должность главы Министерства внутренних дел Дениса Монастырского. Он согласился принять предложение и признался, что это было сложным решением.
Провалы Авакова на посту главы МВД / Инфографика 24 канала