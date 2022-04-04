Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказал председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко.
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Он подтвердил, что 3 апреля враг впервые нанес авиаудар по Тернополю. Одна из выпущенных ракет оккупантов не попала туда, куда они планировали.
Была ракета, и не одна. Но благодаря нашим Вооруженным Сила и противовоздушной обороне, они были сбиты,
– рассказал Головко.
Глава Тернопольского облсовета призвал людей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу направляться в укрытие.
Михаил Головко об авиаударах по Тернополю: смотрите видео