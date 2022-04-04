Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

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Він підтвердив, що 3 квітня ворог вперше завдав авіаудару по Тернополю. Одна з випущених ракет окупантів не влучила туди, куди вони планували.

Була ракета, і не одна. Але завдяки нашим Збройним Сила і протиповітряній обороні, вони були збиті,

– розповів Головко.

Очільник Тернопільської облради закликав людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги й відразу прямувати в укриття.

Михайло Головко про авіаудари по Тернополю: дивіться відео