Росіяни обстріляли Тернопіль приблизно о 22:30, у час, коли там тривала повітряна тривога. Про це 24 канал повідомляє з посиланням на Тернопільську обласну військову адміністрацію.

Зверніть увагу Російське міноборони за дві години до удару повідомило про "знищення точок" у Тернополі

Атака росіян на Тернопіль

Ворог скинув ворожий об'єкт на територію нафтобази у Тернополі,

– зазначили в ОВА.

Там додали, що внаслідок обстрілу постраждалих немає. На місці працюють працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Нацполіції.

Нагадаємо, повітряну тривогу 3 квітня у Тернополі оголосили приблизно 22:17. А вже о 22:28 міський голова Сергій Надал повідомив, що "у місті було чути вибух". Зауважимо, що російське міноборони за дві години до удару проінформувало про "знищення точок" у Тернополі.

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