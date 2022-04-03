Інформацію про вибух підтвердив на своїй фейсбук-сторінці Сергій Надал, міський голова Тернополя. Відповідний допис він опублікував о 22:28.

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Мер Тернополя звернувся до містян

Надал наголосив, що відбою повітряної тривоги на Тернопільщині ще не було. Він попросив людей наразі не покидати укриття. "У місті було чути вибух. Причини з'ясовуємо. Подача води, електроенергії, тепла відбувається у звичайному режимі", – повідомив чиновник.

Важливо! Попереджувальні сирени залунали на Тернопільщині о 22:00. Відбій повітряної тривоги там оголосили аж о 23:20.

Росія повідомила про "знищення точок" у Тернополі

Зауважимо, що вибухи у Тернополі було чути близько 22:30. Цікаво, що у російському міністерстві оборони повідомили про "знищення точок" у місті ще за 2 години до цього.

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