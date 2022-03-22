Мешканці західних областей мають розуміти, що Путін може зайти в їхні регіони

Атрошенко подякував за підтримку волонтерам та всім іншим. Він сказав, що якщо зупинити ворога на кордонах Чернігівської області, то окупанти не просунуться далі.

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Міський голова Чернігова заявив, що мешканці Львівщини, Тернопільщини та Івано-Франківщини повинні усвідомлювати, що Путін може зайти в їхні області.

Хибне уявлення, що Путін може не зайти у Львівську область, чи Тернопільську, чи Івано-Франківську. Мені хочеться, щоб мешканці цих міст це розуміли,

– сказав Атрошенко.

Він додав, що Чернігів нікому не здадуть. "Хочу, щоб вся Україна це почула", – резюмував чернігівський міський голова.

З початку війни російські окупанти декілька разів завдали ударів по Львівщині. Найбільше постраждав Яворівський полігон, де загинуло 35 людей.

На Івано-Франківщині ворог знищив аеропорт. Також окупанти били по Рівному та аеропорту в Луцьку.

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