Про це розповів мер Чернігова Владислав Атрошенко. Він повідомив, що за день у місті ховають близько 40 людей, у лікарнях перебуває близько 400 поранених. У Чернігові знищено всю інфраструктуру, немає електроенергії, води, тепла та практично немає газу.

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Російська армія веде вогонь по лікарнях. Лікарня теж вважається об'єктом військової інфраструктури?! Важливо зрозуміти, які методи використовує Росія під час бойових дій у Чернігові. Ця тактика має на меті умисне знищення мирних громадян, а також інфраструктури. І вона не має нічого спільного з прицільним вогнем по об'єктах військової інфраструктури,

– сказав Атрошенко.

Мер міста розповів про втрати та про те, скільки людей залишаються у місті.

"У нас у місті 2 опорні лікарні, у кожній з яких лежить приблизно по 200 поранених. Ми ховаємо за день близько 40 людей. У довоєнний час у середньому за день ховали 8 людей. За моїми оцінками, місто залишила половина населення. Ще половина залишається у місті. І, на жаль, серед тих, хто залишається, багато людей, які не в змозі себе забезпечити", – повідомив мер Чернігова.

За день у Чернігові ховають близько 40 людей / фото "Цензор.НЕТ"

Він пояснив, що це люди з обмеженими можливостями, люди похилого віку, у яких немає родичів або ж рідні залишили їх поза увагою. І це значно ускладнює завдання місцевої влади забезпечити людей усім необхідним. Адже значно легше робити це, коли серед наявного населення люди такої категорії складають 20%. І значно складніше, якщо їх 50 чи 70%.

Чернігівці налаштовані відстояти місто

"Чернігів – це Україна! І люди, які свідомо залишаються в місті, з часом лише зміцнюються в думці й рішучості: хоч би чого це коштувало – відстояти місто і дожити до перемоги над ворогом. Хоч людям і дуже важко, і в спілкуванні з керівниками вони нарікають, і ставлять питання, на які мер міста просто не може дати відповіді – незважаючи на все це, як тільки ти кажеш напівжартома: "Хлопці, ну раз так важко, може, зберемо манатки і залишимо це місто ворогові" – вони кажуть: "Ні, ось цього зробити не можна за жодних обставин. Стоїмо до кінця", – підсумував мер Чернігова.