В ефірі телеканалу "Рада" Ірина Верещук зазначила, що на Чернігівщину дійсно не можуть відкрити великий гуманітарний коридор. Магістральні шляхи в області заміновані, а також чудово прострілюються ворожими військами.

Читайте також З Бердянська до Запоріжжя виїхала евакуаційна колона з понад 1 тисячею маріупольців

Ризикувати мешканцями Чернігівщини ніхто не збирається

На сьогодні було ухвалене рішення, і військові його підтримують, що великий гуманітарний коридор буде занадто небезпечним. Ми вирішуємо питання самотужки, як ви розумієте. Вирішуємо його в дещо інший спосіб,

– сказала вона.

Тож містянам доводиться вибиратися з міста об'їзними шляхами. Натомість великі дороги заміновані, а також чітко прострілюються. А це означає, що є дуже високий ризик під час евакуації. А на таке йти в нашій країні ніхто не збирається.

Також міністерка додала, що зараз проблемним є Харківський напрямок, а також Маріуполь. Звідти вивозити людей вкрай складно.

Що стосується Херсонщини, то напередодні окупанти не впустили 14 вантажівок з гуманітарною допомогою.

А от у Київській області не працюють гуманітарні коридори, адже там триває комендантська година.

До теми – Ранковий брифінг Верещук за 22 березня – дивіться відео: