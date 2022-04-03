Информацию о взрыве подтвердил на своей фейсбук-странице Сергей Надал, городской голова Тернополя. Соответствующее сообщение он опубликовал в 22:28.

Он отметил, что отбоя воздушной тревоги на Тернопольщине еще не было. Он попросил людей не покидать укрытия. "В городе был слышен взрыв. Причины выясняем. Подача воды, электроэнергии, тепла происходит в обычном режиме", – сообщил чиновник.

Важно! Предупредительные сирены раздались в Тернопольской области в 22:00. Воздушная тревога в регионе все еще продолжается на 23:00. Оставайтесь в укрытиях.

Россия сообщила о "уничтожении точек" в Тернополе

Заметим, что взрывы в Тернополе были слышны около 22:30. Интересно, что в российском министерстве обороны сообщили об "уничтожении точек" в городе еще за 2 часа до этого.

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