Возгорание возникло на первом этаже, но дым очень быстро охватил все здание общежития.

Читайте также Пожар в общежитии университета Умани: возросло количество пострадавших

Рассказы очевидцев пожара в общежитии

Студенты, которые находились на момент возникновения пожара в помещении, говорят, что была взрывная волна.

Мы открываем ручку – дверь взрывается, и нас отбрасывает в стороны. Я кричу девушкам, что надо на выход,

– поделилась одна из студенток.

Другая жительница общежития добавила, что все произошло мгновенно – взрывная волна, выбитые двери.

Далее прибыли спасатели. Они разделились: одна часть тушила огонь, другая – срезала решетки на окнах и освобождали студентов. Тех, кто жил на верхних этажах, спускали с помощью автолестниц. За пол часа пожар удалось ликвидировать.

В Умани в общежитии возник пожар: что известно