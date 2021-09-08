Возгорание возникло на первом этаже, но дым очень быстро охватил все здание общежития.
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Рассказы очевидцев пожара в общежитии
Студенты, которые находились на момент возникновения пожара в помещении, говорят, что была взрывная волна.
Мы открываем ручку – дверь взрывается, и нас отбрасывает в стороны. Я кричу девушкам, что надо на выход,
– поделилась одна из студенток.
Другая жительница общежития добавила, что все произошло мгновенно – взрывная волна, выбитые двери.
Далее прибыли спасатели. Они разделились: одна часть тушила огонь, другая – срезала решетки на окнах и освобождали студентов. Тех, кто жил на верхних этажах, спускали с помощью автолестниц. За пол часа пожар удалось ликвидировать.
В Умани в общежитии возник пожар: что известно
- Возгорание в общежитии Уманского национального университета садоводства вспыхнуло вечером 7 сентября.
- Всего из здания, охваченного огнем, спасли 25 студентов.
- У 3 трех пострадавших порезы, они поранились, когда пытались выбраться на улицу через разбитое стекло. Еще 4 человека отравились продуктами горения.