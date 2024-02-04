Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что в момент, когда там находился Зеленский, россияне обстреливали село. Рядом были взрывы.

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Взрывы во время визита Зеленского

Владимир Зеленский 4 февраля совершил визит в село Работино, которое расположено непосредственно на линии фронта. Пресс-секретарь рассказал, что во время визита президента россияне не прекращали обстрелы села – там ведутся активные боевые действия.

Это Работино, там ведутся активные боевые действия. Поэтому были относительно близкие разрывы. Но я бы не драматизировал ситуацию,

– сказал Никифоров.

В Работино глава государства посетил место дислокации 65-й отдельной механизированной бригады. "На нуле" Зеленский пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды.

Где расположено Работино, где побывал Владимир Зеленский: смотрите на карте

Важно! Работино остается активным участком фронта. В последнем отчете Генштаба ВСУ за 4 февраля указано, что там была отражена вражеская атака. В то же время днем ранее таких атак было три.

Визит президента в Запорожье