Прессекретар президента Сергій Никифоров розповів, що у момент, коли там перебував Зеленський, росіяни обстрілювали село. Поряд були вибухи.

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Вибухи під час візиту Зеленського

Володимир Зеленський 4 лютого здійснив візит у село Роботине, яке розташоване безпосередньо на лінії фронту. Прессекретар розповів, що під час візиту президента росіяни не припиняли обстріли села – там ведуться активні бойові дії.

Це Роботине, там ведуться активні бойові дії. Тому були відносно близькі розриви. Але я б не драматизував ситуацію,

– сказав Никифоров.

У Роботиному глава держави відвідав місце дислокації 65-ї окремої механізованої бригади. "На нулі" Зеленський поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди.

Де розташоване Роботине, де побував Володимир Зеленський: дивіться на карті

Важливо! Роботине лишається активною ділянкою фронту. В останньому звіті Генштабу ЗСУ за 4 лютого зазначено, що там було відбито ворожу атаку. Водночас днем раніше таких атак було три.

Візит президента на Запоріжжя