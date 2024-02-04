Володимир Зеленський заявив, що у нього була дуже активна неділя. Президент розповів, як він провів 4 лютого.

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Зеленський відвідав Запорізькій напрямок

Вранці 4 лютого глава держави побував у Роботиному. Зеленський назвав це місце однією з найбільш жорстких частин фронту.

Особисто подякував воїнам, нагородив безпосередньо на передовій пʼятьох із кращих – тих, хто відзначився в боях цими тижнями: старших солдатів Ігоря Гончарука, Івана Тарана, Ярослава Поліщука, сержанта Михайла Блашківа, старшого лейтенанта Андрія Ольшанського – Андрія відзначено "Хрестом бойових заслуг". Усі – саме такі хлопці, чия хоробрість, витривалість зберігає наші позиції та нашу державу. Я дякую вам, воїни, дуже дякую, та всім вашим побратимам!

– сказав президент.

Крім цього українській лідер провів у Запоріжжі безпекову нараду, на якій обговорювалися не лише питання міста та області.

Звернення Володимира Зеленського 4 лютого: дивіться відео



Глава держави заслухав доповіді військових командувачів, зокрема щодо ситуації в Авдіївці. Також була окрема розмова щодо всього Запорізького напрямку. Зеленський подякував усім, хто залучений до будівництва фортифікацій.

Захист від російських повітряних ударів. Забезпечення соціального життя. Держава готова зробити більше для гарантування робочих місць та соціального спокою в області. Сьогодні ж представив нового очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова,

– заявив Зеленський.



Росія розглядає Дніпропетровщину як мішень

Зеленський вдень поспілкувався Повітряним командуванням "Схід".

Доповідь і детальна розмова щодо захисту неба над Дніпровщиною. Небезпека постійна, висока, Росія розглядає регіон як одну з основних мішеней для терористичних атак. Саме наші підприємства, наш економічний потенціал, цей регіон. Ми працюємо, щоб додати можливостей збивати ракети, збивати дрони. І наші воїни Повітряних сил, мобільні вогневі групи, кожен, хто воює саме проти російського повітряного терору, заслуговують на нашу з вами вдячність і подальше посилення,

– зауважив глава держави.

Зеленський сказав, що Україна готує нові перемовини з партнерами щодо цього.

Лідер провів нараду щодо Кривого Рогу

Ввечері президент провів нараду щодо ситуації у Кривому Розі та забезпечення електроенергією й водою міст та сіл Дніпропетровської Області. Зокрема обговорювалися захист енергооб'єктів, відновлення енергопотужностей, посилення мобільних вогневих груп, ППО та РЕБ.

Я дякую всім, хто цими днями оперативно відновив енергопостачання після нещодавніх ударів, – кожній ремонтній бригаді. Дякую й тим, хто працює зараз на будівництві нової інфраструктури постачання води. Це стратегічне завдання. Сотні тисяч людей залежать від цього. Нікополь, Марганець, Покров, частина Кривого Рогу та Криворізького району. Окрема доповідь – щодо захисту від диверсантів та колаборантів. У правоохоронців є непогані результати,

– додав глава держави.

Крім цього президент висловив слова подяки та поваги всім, хто воює, допомагає та працює заради України, включаючи волонтерів.