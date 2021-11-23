По подсчетам экспертов, находка возрастом около 1500 лет очень необычна для Европы того времени. Украшения нашли на глубине 20 метров под землей возле города Раковник на западе Чехии.
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Находку уже исследовали рентгеновскими лучами, с помощью компьютерной томографии, микроскопами и спектрометрами. Участие в исследовании принимали также эксперты Сорбонны в Париже.
Антиквариат примерно датировали на основании похожих открытий. В частности, предметов из гробницы франкского короля Хильдерика I в Бельгии, умершего в 481 году нашей эры.
В Чехии нашли старинные украшения / Фото Archaeology News Network
По словам Катержины Блажковой, археолога из Раковницкого музея, кольцо и застежка, разбитая на 3 части, должны принадлежать представителю руководящего класса.
По всей Европе обнаружено лишь несколько находок подобного значения, поэтому они, по-видимому, принадлежали кому-то действительно влиятельному. Возможно, это был король или посол, или кто-нибудь из его близких,
– подчеркнула Блажкова.
Почему украшения зарыли в землю
Пока причина, по которой предметы закопали под землю, не совсем ясна. Блажкова предположила, что вероятная гипотеза – это была часть боевых трофеев.
Она объяснила, что такие находки часто встречаются в археологических памятниках V и VI веков, относящихся к периоду Великого переселения народов. Возможно, кто-то пронес добычу через Раковницкий край, разделил там и закопал часть.
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