По подсчетам экспертов, находка возрастом около 1500 лет очень необычна для Европы того времени. Украшения нашли на глубине 20 метров под землей возле города Раковник на западе Чехии.

Интересно Библейская история: в Израиле раскопали свидетельства легендарного сражения II века до нашей эры

Находку уже исследовали рентгеновскими лучами, с помощью компьютерной томографии, микроскопами и спектрометрами. Участие в исследовании принимали также эксперты Сорбонны в Париже.

Антиквариат примерно датировали на основании похожих открытий. В частности, предметов из гробницы франкского короля Хильдерика I в Бельгии, умершего в 481 году нашей эры.

В Чехии нашли старинные украшения / Фото Archaeology News Network

По словам Катержины Блажковой, археолога из Раковницкого музея, кольцо и застежка, разбитая на 3 части, должны принадлежать представителю руководящего класса.

По всей Европе обнаружено лишь несколько находок подобного значения, поэтому они, по-видимому, принадлежали кому-то действительно влиятельному. Возможно, это был король или посол, или кто-нибудь из его близких,

– подчеркнула Блажкова.

Почему украшения зарыли в землю

Пока причина, по которой предметы закопали под землю, не совсем ясна. Блажкова предположила, что вероятная гипотеза – это была часть боевых трофеев.

Обратите внимание! Ученый отметила, что клад закопали неподалеку от дороги, которая имела важное значение не только в средние века, но и раньше.

Она объяснила, что такие находки часто встречаются в археологических памятниках V и VI веков, относящихся к периоду Великого переселения народов. Возможно, кто-то пронес добычу через Раковницкий край, разделил там и закопал часть.

Археологические открытия: последние новости