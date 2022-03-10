Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил о ситуации на утро 10 марта. За ночь пережили ракетные и авиаудары.

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Бьют по гражданской инфраструктуре, поэтому город сейчас почти полностью без газа и отопления. Надеюсь, что ненадолго, потому что коммунальщики работают, чтобы восстановить. На территории области ситуация контролируемая и понятная,

– пояснил Чаус.

По его словам, общины работают, занимаются каждый своим делом. Также Чаус обратил внимание на то, что поступают фейковые сообщения о том, что в отдельных районах люди якобы нуждаются в помощи, потому что сидят в подвалах. Информацию проверили и она не подтвердилась.

"Они находятся в относительно нормальных условиях, насколько это возможно во время войны. У них есть еда. Все должно быть проверено, потому что когда едут к этим людям, то сжигают горючее, а там все хорошо на самом деле", – заверил Чаус.

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