Глава Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив про ситуацію на ранок 10 березня. За ніч пережили ракетні та авіаудари.

До теми Ранок у Маріуполі після вчорашнього бомбардування з боку російських окупантів

Б'ють по цивільній інфраструктурі, том місто зараз майже повністю без газу та опалення. Сподіваюсь, що ненадовго, бо комунальники працюють, щоб відновити. На території області ситуація контрольована та зрозуміла,

– пояснив Чаус.

За його словами, громади працюють, займаються кожен своєю справою. Також Чаус звернув увагу на те, що надходять фейкові повідомлення про те, що в окремих районах люди нібито потребують допомоги, бо сидять у підвалах. Інформацію перевірили і вона не підтвердилась.

"Вони перебувають у відносно нормальних умовах, наскільки це можливо під час війни. В них є їжа. Все має бути перевірено, бо коли їдуть до цих людей, то випалюють пальне, а там все добре насправді", – запевнив Чаус.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Вас може зацікавити інформація Генштабу про те, що на фронтах: дивіться відео