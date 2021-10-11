Дело рассматривает Обуховский суд Киева, куда супруги подали иски на сумму 55 миллионов гривен.

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Рыбак рассказал, как прятал деньги в потолок

По словам Рыбака, еще в 2014 году он снял со счета в "Укргазбанка" 1,5 миллиона долларов, полученные от продажи недвижимости. Часть этих денег он потратил, а другую – 900 тысяч долларов – решил спрятать в потолке между баней и комнатой отдыха.

Впоследствии он вызвал рабочих для того "чтобы исправить дефект на потолке".

Во время обеда мастеров Рыбак, по его словам, спрятал в потолок 900 тысяч долларов в мусорных пакетах. Еще 1,1 миллиона долларов туда положила его жена Ирина Фриденталь, которая является дочерью донецкого бизнесмена Михаила Фриденталя.

Далее рабочие зашили потолок гипсокартоном и покрасили.

Кто мог украсть деньги

В июле 2014 года Рыбак с семьей уехал на отдых, а дом оставил на домоправителя – у того были ключи от всех помещений.

По возвращении Рыбака домой, домоправитель заявил, что прекращает работать у него, потому что вроде бы ушел в "запой". Уволившись, мужчина начал отдыхать в ОАЭ и других странах, купил новый Volkswagen. В то время он нигде не работал.

Экс-чиновник обнаружил пропажу денег через 2 года

В октябре 2016 года Рыбак решил достать деньги из тайника. Для этого он снова вызвал рабочих. Те расшили потолок, но денег там уже не было. Эксперты, которых вызвал Рыбак, определили, что потолок ранее полностью разобрали, а потом собрали обратно.

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Признание охранника

В ноябре 2018 года допросили охранника дома. Он признался, что домоправитель попросил открыть дом и наблюдать во дворе, чтобы никто не заметил, что он ворует деньги. За молчание он заплатил охраннику 0,5 миллиона долларов.

Мужчина продолжил работать в доме. Он купил машину, квартиру в Обухове, землю в Грузии и подарки родственникам. Однако еще 235 тысяч долларов мужчина хранил в смотровой яме гаража и на чердаке в доме матери. Эти деньги он впоследствии отдал правоохранителям.

Подозрения охраннику и домоправителю

Охраннику и бывшему домоправителю Рыбака сообщили о подозрениях.

Суд предоставил доступ адвокату к декларации экс-чиновника за 2010 – 2014 годы в ГАСИ. Защитник рассказал: там не было ни одного доказательства, что Рыбак или его жена владели такой суммой денег.