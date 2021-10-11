Справу розглядає Обухівський суд Києва, куди подружжя подало позови на суму 55 мільйонів гривень.

Читайте також Антикорупційний суд заочно заарештував Януковича у справі Межигір'я

Рибак розповів, як ховав гроші у стелю

За слова Рибака, ще у 2014 році він зняв з рахунку в "Укргазбанку" 1,5 мільйона доларів, отримані від продажу нерухомості. Частину цих грошей він витратив, а іншу – 900 тисяч доларів – вирішив заховати в стелі між лазнею та кімнатою відпочинку.

Згодом він викликав робітників для того "аби виправити дефект на стелі".

Під час обіду майстрів Рибак, за його словами, сховав у стелю 900 тисяч доларів у сміттєвих пакетах. Ще 1,1 мільйона доларів туди поклала його дружина Ірина Фриденталь, яка є дочкою донецького бізнесмена Михайла Фриденталя.

Далі робочі зашили стелю гіпсокартоном і пофарбували.

Хто міг вкрасти гроші

У липні 2014 року Рибак з сім'єю поїхав на відпочинок, а будинок залишив на домоправителя – той мав ключі від усіх приміщень.

Після повернення Рибака додому, домоправитель заявив, що припиняє працювати у нього, бо начебто пішов у "запій". Звільнившись, чоловік почав відпочивати в ОАЕ та інших країнах, купив новий Volkswagen. У той час він ніде не працював.

Експосадовець виявив зникнення грошей через 2 роки

У жовтні 2016 року Рибак вирішив дістати гроші зі схованки. Для цього він знову викликав робітників. Ті розшили стелю, але грошей там вже не було. Експерти, яких викликав Рибак, визначили, що стелю раніше повністю розібрали, а тоді зібрали назад.

Зверніть увагу Прокуратура просить заарештувати Труханова із заставою 120 мільйонів

Зізнання охоронця

У листопаді 2018 року допитали охоронець будинку. Він зізнався, що домоправитель попросив відкрити будинок і спостерігати у дворі, аби ніхто не помітив, що він краде гроші. За мовчанку він заплатив охоронцеві 0,5 мільйона доларів.

Чоловік продовжив працювати в будинку. Він купив автівку, квартиру в Обухові, землю в Грузії та подарунки родичам. Однак ще 235 тисяч доларів чоловік зберігав в оглядовій ямі гаража і на горищі в будинку матері. Ці гроші він згодом віддав правоохоронцям.

Підозри охоронцю та домоправителю

Охоронцю і колишньому домоправителю Рибака повідомили про підозри.

Суд надав доступ адвокату до декларації експосадовця за 2010 – 2014 роки в ДАБІ. Захисник розповів: там не було жодного доказу, що Рибак або його дружина володіли такою сумою грошей.