Были ли инфицированные коронавирусом на рейсе из Вьетнама: ответ Минздрава
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию с эвакуированными из Вьетнама украинцами. Он уточнил, что пока подтвержденных случаев COVID-19 среди пассажиров не зарегистрировано.
Рейс из Вьетнама, организованный при содействии МИД Украины, 29 марта эвакуировал украинцев в Киев. Виктор Ляшко на брифинге уточнил, что подтвержденных случаев не зарегистрировано.
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На данный момент о таких случаях неизвестно, подтвержденных заражений коронавирусом не зафиксировано,
– рассказал главный санврач Украины.
Важно отметить, что такие предварительные данные не исключают вероятности инфицирования эвакуированных, ведь вирус имеет инкубационный период 14 дней.
Скандал с рейсом из Вьетнама: коротко
- Самолет прилетел в Борисполь 29 марта. В сети появилось видео, как пассажиры вырываются из аэропорта, несмотря на охрану, ругаются и пытаются скрыться, чтобы избежать обсервации.
- На место происшествия пришлось вызвать полицию и Нацгвардию.
- В комментариях 24 канала пассажиры, летевшие рейсом из Вьетнама, опровергали информацию о том, что они сопротивлялись обсервации.
- По их словам, все соответствующие документы пассажиры подписали и на самоизоляцию согласились еще в самолете, а вот о принудительной обсервации не говорилось.
- Среди аргументов против принудительной обсервации – оплата отеля из собственного кармана.
- В итоге о решении правительства относительно "обязательности соблюдения режима обсервации" стало известно лишь вечером 29 марта, то есть до того, как самолет приземлился.
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По состоянию на 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Больше всего подтверждений пока в Черновицкой, Тернопольской, Киевской, Ивано-Франковской областях и в столице.
Обсервация после границы: условия
- Люди, которые посещали страны, где бушует коронавирус, должны находиться на обсервации в течение 14 дней. Это постановление Кабмина.
- Областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировки к ним лиц, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.
- Если человек не соблюдает условий карантина, ему грозит штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
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