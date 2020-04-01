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      Были ли инфицированные коронавирусом на рейсе из Вьетнама: ответ Минздрава

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      Эвакуация из Вьетнама состоялась 29 марта / Иллюстративное фото 24 канала

      Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию с эвакуированными из Вьетнама украинцами. Он уточнил, что пока подтвержденных случаев COVID-19 среди пассажиров не зарегистрировано.

      Рейс из Вьетнама, организованный при содействии МИД Украины, 29 марта эвакуировал украинцев в Киев. Виктор Ляшко на брифинге уточнил, что подтвержденных случаев не зарегистрировано.

      Важно МВД не даст разрешения больше ни на один чартерный рейс, – Аваков

      На данный момент о таких случаях неизвестно, подтвержденных заражений коронавирусом не зафиксировано,
      – рассказал главный санврач Украины.

      Важно отметить, что такие предварительные данные не исключают вероятности инфицирования эвакуированных, ведь вирус имеет инкубационный период 14 дней.

      Скандал с рейсом из Вьетнама: коротко

      • Самолет прилетел в Борисполь 29 марта. В сети появилось видео, как пассажиры вырываются из аэропорта, несмотря на охрану, ругаются и пытаются скрыться, чтобы избежать обсервации.
      • На место происшествия пришлось вызвать полицию и Нацгвардию.
      • В комментариях 24 канала пассажиры, летевшие рейсом из Вьетнама, опровергали информацию о том, что они сопротивлялись обсервации.
      • По их словам, все соответствующие документы пассажиры подписали и на самоизоляцию согласились еще в самолете, а вот о принудительной обсервации не говорилось.
      • Среди аргументов против принудительной обсервации – оплата отеля из собственного кармана.
      • В итоге о решении правительства относительно "обязательности соблюдения режима обсервации" стало известно лишь вечером 29 марта, то есть до того, как самолет приземлился.

      Как некоторые украинцы из Вьетнама вырывались из аэропорта – смотрите видео

      По состоянию на 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Больше всего подтверждений пока в Черновицкой, Тернопольской, Киевской, Ивано-Франковской областях и в столице.

      Обсервация после границы: условия

      • Люди, которые посещали страны, где бушует коронавирус, должны находиться на обсервации в течение 14 дней. Это постановление Кабмина.
      • Областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировки к ним лиц, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.
      • Если человек не соблюдает условий карантина, ему грозит штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: авиация Коронавирус COVID-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Эвакуация украинцев Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины
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