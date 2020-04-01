Были ли инфицированные коронавирусом на рейсе из Вьетнама: ответ Минздрава

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию с эвакуированными из Вьетнама украинцами. Он уточнил, что пока подтвержденных случаев COVID-19 среди пассажиров не зарегистрировано.

Рейс из Вьетнама, организованный при содействии МИД Украины, 29 марта эвакуировал украинцев в Киев. Виктор Ляшко на брифинге уточнил, что подтвержденных случаев не зарегистрировано.

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На данный момент о таких случаях неизвестно, подтвержденных заражений коронавирусом не зафиксировано,

– рассказал главный санврач Украины.

Важно отметить, что такие предварительные данные не исключают вероятности инфицирования эвакуированных, ведь вирус имеет инкубационный период 14 дней.

Скандал с рейсом из Вьетнама: коротко

Самолет прилетел в Борисполь 29 марта. В сети появилось видео, как пассажиры вырываются из аэропорта, несмотря на охрану, ругаются и пытаются скрыться, чтобы избежать обсервации.

На место происшествия пришлось вызвать полицию и Нацгвардию.

В комментариях 24 канала пассажиры, летевшие рейсом из Вьетнама, опровергали информацию о том, что они сопротивлялись обсервации.

По их словам, все соответствующие документы пассажиры подписали и на самоизоляцию согласились еще в самолете, а вот о принудительной обсервации не говорилось.

и на самоизоляцию согласились еще в самолете, а вот о принудительной обсервации не говорилось. Среди аргументов против принудительной обсервации – оплата отеля из собственного кармана.

В итоге о решении правительства относительно "обязательности соблюдения режима обсервации" стало известно лишь вечером 29 марта, то есть до того, как самолет приземлился.

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По состоянию на 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Больше всего подтверждений пока в Черновицкой, Тернопольской, Киевской, Ивано-Франковской областях и в столице.

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