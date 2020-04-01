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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Чи були інфіковані коронавірусом на рейсі з В'єтнаму: відповідь МОЗ

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      Евакуація з В'єтнаму відбулася 29 березня / Ілюстративне фото 24 каналу

      Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко прокоментував ситуацію із евакуйованими з В'єтнаму українцями. Він уточнив, що наразі підтверджених випадків COVID-19 серед пасажирів не зареєстровано.

      Рейс з В'єтнаму, організований за сприяння МЗС України, 29 березня евакуював українців до Києва. Віктор Ляшко на брифінгу уточнив, що підтверджених випадків не зареєстровано.

      Важливо МВС не дасть дозволу більше на жоден чартерний рейс, – Аваков

      На даний момент про такі випадки невідомо, підтверджених інфікувань коронавірусом не зафіксовано,
      –  розповів головний санлікар України.

      Важливо зазначити, що такі попередні дані не виключають ймовірності інфікування евакуйованих, адже вірус має інкубаційний період 14 днів.

      Скандал із рейсом з В'єтнаму: коротко

      • Літак прилетів у Бориспіль 29 березня. У мережі з'явилося відео, як пасажири вириваються з аеропорту, попри охорону, лаються та намагаються втекти, аби уникнути обсервації.
      • На місце події довелося викликати поліцію та Нацгвардію.
      • У коментарях 24 каналу пасажири, які летіли рейсом із В'єтнаму, спростовували інформацію про те, що вони опиралися обсервації.
      • За їхніми словами, усі відповідні документи пасажири підписали та на самоізоляцію погодилися ще в літаку, а от про примусову обсервацію не мовилося.
      • Серед аргументів проти примусової обсервації – оплата готелю з власної кишені.
      • Зрештою про рішення уряду щодо "обов'язковості дотримання режиму обсервації" стало відомо лише увечері 29 березня, тобто до того, як літак приземлився.

      Як деякі українці з В'єтнаму виривалися з аеропорту – дивіться відео

      Станом на 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Найбільше підтверджень наразі у Чернівецькій, Тернопільській, Київській, Івано-Франківській областях та в столиці

      Обсервація після за кордону: умови

      • Люди, які відвідували країни, де вирує коронавірус, повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів. Це постанова Кабміну.
      • Обласні та Київська міська державні адміністрації повинні забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.
      • Якщо людина не дотримується умов карантину, їй загрожу штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 авіація Евакуація українців Коронавірус в Україні Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я
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