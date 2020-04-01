Чи були інфіковані коронавірусом на рейсі з В'єтнаму: відповідь МОЗ
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко прокоментував ситуацію із евакуйованими з В'єтнаму українцями. Він уточнив, що наразі підтверджених випадків COVID-19 серед пасажирів не зареєстровано.
Рейс з В'єтнаму, організований за сприяння МЗС України, 29 березня евакуював українців до Києва. Віктор Ляшко на брифінгу уточнив, що підтверджених випадків не зареєстровано.
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На даний момент про такі випадки невідомо, підтверджених інфікувань коронавірусом не зафіксовано,
– розповів головний санлікар України.
Важливо зазначити, що такі попередні дані не виключають ймовірності інфікування евакуйованих, адже вірус має інкубаційний період 14 днів.
Скандал із рейсом з В'єтнаму: коротко
- Літак прилетів у Бориспіль 29 березня. У мережі з'явилося відео, як пасажири вириваються з аеропорту, попри охорону, лаються та намагаються втекти, аби уникнути обсервації.
- На місце події довелося викликати поліцію та Нацгвардію.
- У коментарях 24 каналу пасажири, які летіли рейсом із В'єтнаму, спростовували інформацію про те, що вони опиралися обсервації.
- За їхніми словами, усі відповідні документи пасажири підписали та на самоізоляцію погодилися ще в літаку, а от про примусову обсервацію не мовилося.
- Серед аргументів проти примусової обсервації – оплата готелю з власної кишені.
- Зрештою про рішення уряду щодо "обов'язковості дотримання режиму обсервації" стало відомо лише увечері 29 березня, тобто до того, як літак приземлився.
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Станом на 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Найбільше підтверджень наразі у Чернівецькій, Тернопільській, Київській, Івано-Франківській областях та в столиці.
Обсервація після за кордону: умови
- Люди, які відвідували країни, де вирує коронавірус, повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів. Це постанова Кабміну.
- Обласні та Київська міська державні адміністрації повинні забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.
- Якщо людина не дотримується умов карантину, їй загрожу штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
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