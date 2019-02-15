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      Были вынуждены воевать: воспоминания ветеранов о страшной войне в Афганистане

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      15 февраля 1989 года Советский Союз под давлением международного сообщества вывел свои войска из Афганистана. В войне, которая длилась 10 лет, только по официальным подсчетам погибло более двух миллионов мирных жителей и 15 тысяч советских солдат. Каждый шестой – украинец.

      "Когда я попал туда, после первого курса исторического факультета университет, я понял, что наша миссия сохранить свою жизнь и сохранить жизнь наших собратьев, и не сделать заложниками мирное население", – рассказал участник боевых действий в Афганистане, историк, политик Николай Томенко.

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      Как началась война в Афганистане?Советский Союз и США соревновались за сферы влияния. Кремль чувствовал, что теряет контроль над Кабулом, а потому развязал войну. В декабре 1979 года советские спецподразделения напали на Кабульский президентский дворец. Своего бывшего союзника Амина – Кремль просто убил. А в Афганистан ввел войска. Под предлогом борьбы с моджахедами и традиционным для россиян лозунгом "интернационального долга".

      В составе советских войск через Афган прошло 160 тысяч украинцев. Десятки тысяч погибли или пропали без вести. В 80-х годах, несмотря на замалчивание, многим было ясно, что для украинцев та война – чужая.

      афганістан
      Советские солдаты в Афганистане

      "Дружеская оккупация" продолжалась почти 10 лет. Погиб каждый десятый житель Афганистана. Сколько наших военных не вернулись оттуда – неизвестно до сих пор. По скупой советской статистике – 15 тысяч человек, по независимым оценкам – в разы больше.

      Установить лояльную власть в Кабуле Кремлю так и не удалось. В 1989 году под давлением мира и с началом горбачевской оттепели СССР вывел войска из Афгана. По так называемому "мосту дружбы".

      афганістан
      Неизвестно сколько наших военных не вернулись с войны

      Тысячи солдат вернулись из Афгана с уродствами, синдромом войны и вопросом – за что была эта война?

      Знаете, ребята, которые шли в Афганистан, как и я верили в то, что мы делаем это для нашей страны,
      – вспомнил участник боевых действий в Афганистане и на Донбассе Владимир Примаченко.

      Афганістан
      Участник боевых действий в Афганистане и на Донбассе Владимир Примаченко

      "Я свято верил, что мы идем защищать рубежи Советского Союза. Сейчас, с течением времени, я понимаю, что это была война не наша, что это была война агрессивная", – сказал участник боевых действий в Афганистане Сергей Трискач.

      Афганістан
      Ветеран Сергей Трискач

      афганістан
      160 тысяч украинцев воевали в Афганистане

      Сейчас много воинов-афганцев снова с оружием. Только теперь они с ним воюют против Кремля. А российская агрессия в Украине заставила всех еще раз переосмыслить ту Афганскую войну.

      Это как раз пример той войны, которую мы должны помнить, но не относиться к ней с каким-то большим пиететом. Это была война в которой украинцы, к сожалению, были вынуждены воевать на чужой земле, за совершенно чужие интересы,
      – пояснил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

      Героев Афгана – советских "воинов интернационалистов" – теперь называют "участниками боевых действий на территории других государств". Они имеют те же льготы, что и те, кто сейчас воюют уже против Кремля. Ежегодно 15 февраля вспоминают товарищей, которые с чужой войны не вернулись.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости России История СССР Война Жертвы Афганістан
      Источник: 24 канал
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