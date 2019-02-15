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      Були змушені воювати: спогади ветеранів про страшну війну в Афганістані

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      15 лютого 1989 року Радянський Союз під тиском міжнародної спільноти вивів свої війська з Афганістану. У війні, яка тривала 10 років, лише за офіційними підрахунками загинуло понад два мільйони мирних мешканців та 15 тисяч радянських солдатів. Кожен шостий – українець.

      "Коли я потрапив туди, після першого курсу історичного факультету університет, я зрозумів, що наша місія зберегти своє життя і зберегти життя наших побратимів, і не зробити заручниками мирне населення", – розповів учасник бойових дій в Афганістані, історик, політик Микола Томенко.

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      Як почалась війна в Афганістані? Радянський Союз та США змагались за сфери впливу. Кремль відчував, що втрачає контроль над Кабулом, а тому розв'язав війну. В грудні 1979 радянські спецпідрозділи напали на кабульский президентський палац. Свого колишнього союзника Аміна – Кремль просто вбив. А в Афганістан ввів війська. Під приводом боротьби з моджахедами і традиційним для росіян гаслом "інтернаціонального обов'язку". 

      У складі радянських військ через Афган пройшло 160 тисяч українців. Десятки тисяч загинули чи пропали безвісти. У 80-х роках, попри замовчування, багато кому було ясно, що для українців та війна – чужа.

      афганістан
      Радянські солдати в Афганістані

      "Дружня окупація" тривала майже 10 років. Загинув кожен десятий житель Афганістану. Скільки наших військових не повернулись звідти – невідомо й досі. За скупою радянською статистикою – 15 тисяч осіб, за незалежними оцінками – в рази більше.

      Встановити лояльну владу в Кабулі Кремлю так і не вдалось. У 1989 році під тиском світу і з початком горбачовської відлиги СРСР вивів війська з Афгану. По так званому "мосту дружби".

      афганістан
      Невідомо скільки наших військових не повернулись з війни

      Тисячі солдатів повернулись з Афгану з каліцтвами, синдромом війни і запитанням – за що була ця війна? 

      Знаєте, хлопці, які йшли в Афганістан, як і я вірили в те, що ми робимо це для нашої країни,
      – пригадав учасник бойових дій в Афганістані та на Донбасі Володимир Примаченко.

      Афганістан
      Учасник бойових дій в Афганістані та на Донбасі Володимир Примаченко

      "Я свято вірив, що ми йдемо захищати рубежі Радянського Союзу. Нині, з плином часу, я розумію, що це була війна не наша, що це була війна агресивна", – сказав учасник бойових дій в Афганістані Сергій Тріскач. 

      Афганістан
      Ветеран Сергій Тріскач

      афганістан
      160 тисяч українців воювали в Афганістані

      Нині чимало воїнів-афганців знову зі зброєю. Тільки тепер вони з нею воюють проти Кремля. А російська агресія в Україні змусила усіх ще раз переосмислити ту Афганську війну. 

      Це якраз приклад тієї війни, яку ми повинні пам'ятати, але не ставитись до неї з якимось великим пієтетом. Це була війна в якій українці, на жаль, були змушені воювати на чужій землі, за абсолютно чужі інтереси,
      – пояснив директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

      Героїв Афгану – радянських "воїнів інтернаціоналістів" – тепер називають "учасниками бойових дій на території інших держав". Вони мають ті ж самі пільги, що й ті, хто нині воюють вже проти Кремля. Щороку 15 лютого згадують товаришів, які з чужої війни не повернулись. 

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      Теги: Новини Росії Новини України Війна Жертви Історія СРСР Афганістан
      Джерело: 24 канал
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