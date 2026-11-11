"Было бы хорошо, если бы они встретились": Кушнер рассказал, что мешает встрече Зеленского и Путина"

Об этом заявил Джаред Кушнер, сообщает Clash Report.

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Что Кушнер сказал о встрече Зеленского и Путина?

Представитель США отметил, что между украинским президентом и российским диктатором нет большого доверия. В то же время он положительно оценил саму возможность их прямых переговоров.

Было бы хорошо, если бы они встретились в любое время– сказал Кушнер.

По его словам, стороны уже видят различные составляющие потенциального мирного соглашения. Однако эти элементы еще нужно согласовать между собой и выстроить соответствующую структуру договоренностей.

Кушнер подчеркнул, что переговоры по сложным международным вопросам могут длиться годами. В качестве примера он привел предыдущие соглашения, над которыми работали США.

Когда мы работали над "Авраамскими соглашениями", это заняло три с половиной года. Мы заключили USMCA, на это ушло два с половиной года. Соглашение по Газе заняло год– рассказал он.

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Американский представитель подчеркнул, что окончательные решения по мирным соглашениям могут принимать только главы государств.

Мы толкаем валун в гору. Это очень, очень сложный конфликт– отметил Кушнер.

Что известно о переговорах в Абу-Даби?

Напомним, ранее Зеленский назвал три ключевые темы второго дня переговоров в Абу-Даби. Среди них – конкретные шаги по снижению напряженности, масштабный обмен пленными и возможность трехсторонней встречи на уровне лидеров государств.

Президент отметил, что такой формат могут рассмотреть, если его удастся реализовать.