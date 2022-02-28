Об этом рассказал первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации. По словам Николая Поворозника, ночью в столице также работали над строительством фортификационных сооружений.
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Несмотря на столкновения, ночь в столице прошла спокойно
В КГГА отметили, что ночь в городе прошла более-менее спокойно. В основном, все были заняты подготовкой фортикационных сооружений для обороны Киева.
Было несколько столкновений на территории города с вражескими группами. Продолжаем эту работу,
– подчеркнул Поворозник.
Также он напомнил, что уже утром, в 8:00, в столице закончился комендантский час. "Мы даем возможность людям сходить в магазины", – добавил первый заместитель Виктора Кличко.
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