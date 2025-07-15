Во время прошлогодней наступательной кампании россиянам удалось продвинуться на 55 километров из-за огромных потерь. В этом году ситуация у оккупантов будет еще хуже, рассказал 24 Каналу ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

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Чем отличается наступление России в 2025 году от наступления в 2024?

Как российская, так и западная пресса пугали новым мощным наступлением оккупантов. Хотя враг пытается достичь успехов на фронте, однако они довольно незначительны. Иногда даже украинским военным удается проводить успешные контратаки.

"Не достигли россияне значительных продвижений. Была попытка зайти ДРГ в Днепропетровскую область, там они хотят закрепиться для пропагандистских целей. Они хотят показать, что дошли до Днепропетровщины и, мол, теперь пойдут и дальше", – отметил Алексей Гетьман.

Россияне хотят использовать это как информационный повод не только для внутреннего потребителя, но и нажать на международное сообщество. Якобы они могут продвинуться еще быстрее и еще дальше, поэтому нужно садиться за стол переговоров и принимать нынешние условия России, пока не стало больше.

Продвижение идет хуже, чем в 2024 году. Тогда они максимально продвинулись на Покровском направлении, но это было расстояние в 55 километров. И положили на это полмиллиона человек. Успешно ли было это? Каждый может сделать вывод. Но в этом году ситуация у россиян еще хуже,

– отметил ветеран.

Уже в 2026 году у россиян может просто не быть возможности проводить широкомасштабные наступательные действия, ведь закончится ресурс – и человеческий, и финансовый. По словам Гетьмана, западные СМИ серьезно преувеличивают, когда пишут о каких-то успехах россиян на фронте.