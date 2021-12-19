Кузьменко рассказал в эксклюзивном интервью, что после Революции Достоинства поначалу было желание что-то менять в стране. Майдан вышел за свои баррикады.

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Начало оккупации и начало войны

Кузьменко рассказал, что его друзья ездили в Крым, чтобы отслеживать события.

Уже было ясно, что это начало оккупации и начало войны,
– сказал активист.

Он добавил, что у некоторых еще были иллюзии, якобы это временная ситуация или обострение.

Однако Кузьменко тогда понимал, что "если Крым "падает", то дальше будут и другие регионы". Тогда уже "расшатывались" области на Востоке Украины и на Юге.

Как происходила оккупация Крыма: коротко

  • В марте 2014 года Россия ввела свои войска на территорию украинского Крыма.
  • Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала остров.
  • Ни одна страна цивилизованного мира не признала аннексии Крыма. Запад ввел санкции против России.
  • Верховная Рада Украины 20 февраля 2014 года официально объявила начало временной оккупации Крыма.