Кузьменко розповів в ексклюзивному інтерв'ю, що після Революції Гідності спочатку було бажання щось змінювати в країні. Майдан вийшов за свої барикади.

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Початок окупації та початок війни

Кузьменко розповів, що його друзі їздили до Криму, аби відстежували події.

Вже було зрозуміло, що це початок окупації та початок війни,

– сказав активіст.

Він додав, що у декого ще були ілюзії, мовляв, це тимчасова ситуація чи загострення.

Однак Кузьменко тоді розумів, що "якщо Крим "падає", то далі будуть інші регіони". Тоді вже "розхитувалися" області на Сході України та на Півдні.

Важливо! Сайт 24 каналу запустив проєкт "Барикади гідності", в якому нагадає про страшні, але такі важливі дні для України. 8 років тому мільйони людей вийшли на Революцію Гідності, аби відстояти свої європейські права. Тому разом згадуємо побиття студентів, "Марш мільйонів", революційний Новий рік, "криваве Водохреще", перші смерті активістів, буремний лютий і вбивства Небесної Сотні. Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

Як відбувалась окупація Криму: коротко