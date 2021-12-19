Кузьменко розповів в ексклюзивному інтерв'ю, що після Революції Гідності спочатку було бажання щось змінювати в країні. Майдан вийшов за свої барикади.
Читайте також Ніколи не планував служити, – майданівець розповів, як став розвідником на війні
Початок окупації та початок війни
Кузьменко розповів, що його друзі їздили до Криму, аби відстежували події.
Вже було зрозуміло, що це початок окупації та початок війни,
– сказав активіст.
Він додав, що у декого ще були ілюзії, мовляв, це тимчасова ситуація чи загострення.
Однак Кузьменко тоді розумів, що "якщо Крим "падає", то далі будуть інші регіони". Тоді вже "розхитувалися" області на Сході України та на Півдні.
Як відбувалась окупація Криму: коротко
- У березні 2014 року Росія ввела свої війська на територію українського Криму.
- Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.
- Жодна країна цивілізованого світу не визнала анексії Криму. Захід ввів санкції проти Росії.
- Верховна Рада України 20 лютого 2014 року офіційно оголосила початок тимчасової окупації Криму.