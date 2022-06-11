Об этом 24 канала рассказал лично Роман Костенко. По его словам, ВСУ наносят точные удары, хотя количество тяжелого вооружения существенно не увеличилось за последние дни.
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Он убеждает, что наши военные увеличили поражение тем оружием, которое есть в наличии.
Костенко признался, что накануне стал свидетелем точных выстрелов от наших защитников.
На моих глазах ВСУ уничтожили российские пушки, которые обстреливали наши позиции. Было приятно смотреть, как орки разлетаются, а их пушки полностью уничтожили наши ракеты.
– отметил киборг.
Роман Костенко добавил, что пока не было переломного момента в войне. По его мнению, сейчас основная задача ВСУ – удерживать позиции и ждать поставки дальнобойной артиллерии.
К слову, украинские защитники проводят успешное контрнаступление в Херсонской области . В частности, под контроль Украины вернули Таврическое. Также ВСУ ведут контрнаступление на нескольких населенных пунктах – Киселевке, Солдатском и Александровке.
Кроме того, подразделения Вооруженных Сил активно противодействуют россиянам в Харьковской области. Там враг пытается не дать украинским военным выйти к государственной границе .
Потери России в войне против Украины
Несмотря на огромные резервы, Россия уже понесла беспрецедентные потери в войне против нашего государства, которую она начала 24 февраля. Так, по состоянию на 11 июня, Вооруженным Силам Украины уже удалось уничтожить:
- личного состава – 32 050 российских оккупантов ;
- вражеских танков – 1419 единиц;
- боевых бронированных машин врага – 3466 единиц;
- артиллерийских систем россиян – 712 единиц;
- ракетных систем залпового огня – 222 единицы;
- средств противовоздушной обороны – 97 единиц;
- самолетов – 212 единиц;
- вертолетов – 178 единиц;
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 579 единиц;
- крылатых ракет – 125 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и цистерн с топливом – 2448 единиц;
- специальной техники – 54 единицы.