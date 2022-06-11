Об этом 24 канала рассказал советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов. По его словам, западное вооружение помогло ВСУ удержать оборону на Востоке.

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Смирнов отметил, что речь идет о Северодонецке , хотя был вариант отступить в Лисичанск и держать оборону там.

Так что вооружение нам помогло. Но не путайте оборону и контрнаступление. Ведь чтобы идти в контрнаступление, нам нужно превалировать врага или хотя бы не отставать по вооружению,

– подчеркивает он.

Советник главы МВД добавил, что нам нужно отражать свои территории, поэтому ключевым является вопрос тяжелого вооружения, формирование новых бригад на базе этого вооружения, которые будут "основой" для контрнаступления.

Он верит, что наше контрнаступление будет иметь стратегический перелом, во время которого враг будет сдавать позиции.

Но, к сожалению, этот переломный момент будет не в ближайшей перспективе. Прогнозы нужно откладывать на месяц – два, потому что затянулись поставки тяжелого вооружения, что нужно для нашего контрнаступления,

– заявил Смирнов.

Советник главы МВД подтвердил, что на самых горячих точках, в частности около Северодонецка, российская артиллерия превосходила нашу в 10 – 13 раз. В то же время, западное вооружение наших соседей помогло стабилизировать ситуацию.

"Как я уже говорил, одним из планов было отойти в Лисичанск, потому что мы не знали, удержим ли Северодонецк . Мы смогли провести там много обстрелов позиций врага", - ответил он.

Но, по словам Смирнова, вооружение нам помогло. Об этом свидетельствуют и перехваченные разговоры кафиров. До сих пор звучат фразы, что " может быть, НАТО подошло? ", русские военные почувствовали это вооружение.

И, по мнению эксперта, в дальнейшем ситуация будет меняться с поставками этого вооружения, пока Украина не сформирует резервы для контрнаступления.

Смирнов о поставках вооружения, контрнаступлении и возможности нового наступления россиян:



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