Во время своего интервью Андрей Мельник подчеркнул, что Олафа Шольца можно немного расшевелить. Для этого нужно будет приложить усилия не только руководству нашей страны, но и каждому из нас.

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Посоветовал заваливать Шольца письмами

Несмотря на то, что Олаф Шольц постоянно обещает предоставлять Украине вооружение, воз и до сих пор там. Более того, иногда он то озвучивает, что в наше государство уже везут все необходимое, то подчеркивает, что ни о каком оружии и вообще речи быть не может. Так что следует дожать его.

Когда у меня спрашивают люди, что они могут сделать, чтобы Германия стала помогать оружием, я отвечаю: "Заваливайтесь письмами канцлера",

– подчеркнул Мельник.

Он добавил, что политики в Германии активно реагируют на это. Все потому, что у них до сих пор остается комплекс после Второй мировой войны. Так что плохая помощь или ее отсутствие могут снова ухудшить репутацию страны, чего никто не хочет.

Дайте нам оружие и увидите – кто и как воюет, – Подоляк Запада

Обещанные Германией РСЗО и ПВО Украина получит разве что зимой

Издание свидетельствует о том, что Германия не будет спешить с поставкой РСЗО, а также ПВО в Украину. Мол, если их и привезут в наше государство, то произойдет это ориентировочно в ноябре – декабре.

К примеру, систему Iris-T нам смогут предоставить в конце осени – в начале зимы. А все потому, что раньше ее заказал Египет. И чтобы можно было обсуждать отправку установок в Украину, необходимо сначала отказаться от этого заказа.

Не менее сложна история с бронетехникой. Немцы должны были предоставить грекам 50 более современных БМП Marder. А из Афин нам бы должны были поставить более старые модели БМП-1. В Греции, конечно, не спешат. Сначала хотят получить обещанное Германией и только после этого отправлять оружие Украине. Это тоже затянется до зимы.

Тем временем, украинцы продолжают мужественно уничтожать врага и его технику. Известно уже о нескольких десятках тысяч бойцов, а также о тысячах единиц военных машин.

Оккупанты уже потеряли 32 тысячи своих бойцов

С начала полномасштабного вторжения ряда "двухсотых" пополнили 32 050 кафиров . Цифра эта приблизительна, ведь в зоне ведения активных боевых действий вести точный подсчет невозможно.

Кроме того, у врага на оснастке стало гораздо меньше техники. Уже в металлолом удалось превратить 1419 танков, 3466 боевых бронированных машин, 712 артиллерийских систем, 222 РСЗО, 97 единиц средств ПВО.

Также российские захватчики остались без 212 самолетов, 178 вертолетов, 579 БпЛА, 125 крылатых ракет, 13 судов, 2448 автомобилей и автоцистерн и 54 единиц спецтехники.

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