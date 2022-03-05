На этот раз изрядно досталось одному из рашистских вертолетов. Фото сбитой техники опубликовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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Кто с мечом придет – тот от меча и погибнет
Виталий Ким, в частности, показал, каким был российский вертолет в полете за мгновение до фиаско. Второе фото – куча металлолома, который еще и одновременно горит. Именно в такую прекрасность превращается российская техника, прибывшая в Украину.
Украина достойно встретила российскую оккупационную технику / Фото взято с телеграма Виталия Кима