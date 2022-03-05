Цього разу добряче дісталося одному з рашистських гелікоптерів. Фото збитої техніки опубілкував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Хто з мечем прийде – той від меча і загине

Віталій Кім, зокрема, показав, яким був російський гвинтокрил у польоті за мить до фіаско. Друге фото – купа металобрухту, який ще й водночас горить. Саме у таку прекрасніть перетворюється російська техніка, що прибула до України.

Україна гідно зустріла російську окупаційну техніку / Фото взято з телеграму Віталія Кіма

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