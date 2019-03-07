15:29
7 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как выглядит счастье для россиян. Пиня против научного прогресса
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 марта
      Вести.UA: Неуловимый Труханов. Лайфхак как не заметить 84 килограмма героина
      Вєсті.UA
      19:52, 6 марта
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, 6 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      "Быть честным" – единственное условие соглашения между Садовым и Гриценко

      7 Читати новину українською
      Андрей Садовый и Анатолий Гриценко
      Андрей Садовый и Анатолий Гриценко / samopomich.ua

      Андрей Садовый снял свою кандидатуру на выборах Президента Украины. Анатолий Гриценко берет на себя обязательство быть честным.

      Соответствующее соглашение сегодня подписали лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый, который снял свою кандидатуру с президентских выборов, и председатель Координационного Совета "Гражданской позиции", кандидат на пост Президента Украины Анатолий Гриценко.

      По словам Андрея Садового, делая свой шаг, он четко осознавал, что важны изменения именно сейчас.

      Я бы очень хотел, чтобы все украинские политики осознавали свою персональную ответственность за ситуацию, которая имеется сейчас в стране. Наша сделка – "неформат" для украинской политики, но если мы хотим переустроить государство, важные для страны шаги должны быть построены на фундаменте доверия,
      – заявил Андрей Садовый.

      Анатолий Гриценко поблагодарил "Объединение "Самопомич" и добавил, что поскольку их базовые ценности совпадают, "выписывать все нет смысла":

      "Впервые такое произошло, что кандидат, за которым мощная партия и парламентская фракция, и который имел перспективу, снялся с выборов. И это было сознательное решение, которое подтвердило, что украинские демократы способны объединяться не только под страхом. Обещаю – не подведу".

      Напомним, в пятницу, 1 марта, мэр Львова, лидер "Взаимопомощи" Андрей Садовый объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов Президента Украины и поддерживает кандидатуру Анатолия Гриценко. 5 марта Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Андрея Садового кандидатом в Президенты Украины.

      blog_ava
      Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
      сегодня
      16923
      Теги: Новости политики Самопомич Андрей Садовой Садовый и Гриценко объединились Анатолий Гриценко
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Мова – зброя проти "русского мира", або Чому необхідно ухвалити занопроект про мову
      сегодня , 15:00 Мова – зброя проти "русского мира", або Чому необхідно ухвалити занопроект про мову
      Артем Овдієнко 106
      8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      4 марта , 13:00 8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      Олена Булан 31569
      8 марта – праздновать или нет? Опрос
      сегодня , 08:13 8 марта – праздновать или нет? Опрос
      903
      Открытие первой IKEA в Украине снова откладывается: что об этом известно
      сегодня , 14:06 Открытие первой IKEA в Украине снова откладывается: что об этом известно
      77
      Битва Тимошенко, Порошенко и Зеленского: что обещают кандидаты избирателям
      сегодня , 13:30 Битва Тимошенко, Порошенко и Зеленского: что обещают кандидаты избирателям
      Павло Казарін 304
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук