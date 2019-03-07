"Быть честным" – единственное условие соглашения между Садовым и Гриценко

Андрей Садовый снял свою кандидатуру на выборах Президента Украины. Анатолий Гриценко берет на себя обязательство быть честным.

Соответствующее соглашение сегодня подписали лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый, который снял свою кандидатуру с президентских выборов, и председатель Координационного Совета "Гражданской позиции", кандидат на пост Президента Украины Анатолий Гриценко.

По словам Андрея Садового, делая свой шаг, он четко осознавал, что важны изменения именно сейчас.

Я бы очень хотел, чтобы все украинские политики осознавали свою персональную ответственность за ситуацию, которая имеется сейчас в стране. Наша сделка – "неформат" для украинской политики, но если мы хотим переустроить государство, важные для страны шаги должны быть построены на фундаменте доверия,

– заявил Андрей Садовый.

Анатолий Гриценко поблагодарил "Объединение "Самопомич" и добавил, что поскольку их базовые ценности совпадают, "выписывать все нет смысла":

"Впервые такое произошло, что кандидат, за которым мощная партия и парламентская фракция, и который имел перспективу, снялся с выборов. И это было сознательное решение, которое подтвердило, что украинские демократы способны объединяться не только под страхом. Обещаю – не подведу".

Напомним, в пятницу, 1 марта, мэр Львова, лидер "Взаимопомощи" Андрей Садовый объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов Президента Украины и поддерживает кандидатуру Анатолия Гриценко. 5 марта Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Андрея Садового кандидатом в Президенты Украины.